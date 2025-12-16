FGを決めるハワイ大の松沢寛政＝8月、ホノルル（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】AP通信は15日、今季の米大学フットボールでポジションごとに最も活躍した選手を選ぶオールアメリカチームを発表し、ハワイ大のキッカー松沢寛政（26）が名を連ねた。AP通信は1925年から選出しており、今年で100周年を迎えた。大学フットボール界の数ある表彰の中でも伝統があり、格式の高い栄誉の一つとされる。松沢は全米大学体育協会（NC