元バレーボール女子日本代表でスポーツキャスター・タレントの大林素子（58）が16日に放送されたフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。バレーを始めたきっかけた中学生時の身長を明かした。お笑いトリオ「ハナコ」の岡部大が「バレーを始めたのはおいくつからだったんですか？」と聞くと、「中1なんですよ。遅いんですよ」と明かした。きっかけはバレーを題材にした人気アニメだという。「『アタックNo.1