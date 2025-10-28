105球完投から中1日の山本由伸がブルペン投球「行くしかないと思いました」【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）6時間39分の死闘は、決して美しい終わり方ではなかった。ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地にブルージェイズを迎えてワールドシリーズ第3戦に挑んだ。5-5と同点で迎えた延長18回にフレディ・フリーマン内野手がバックスクリーンにサヨナラ弾を放ち、6-5で勝利。シリーズの対戦成