広島県が実施した結婚への意識調査で「マッチングアプリを利用する」と答えた人が５２．４％にのぼることがわかりました。 広島県の調査によりますと「結婚したい」と希望がある人は、７０．７％で年齢が上がるうちに減少しているということです。 結婚にむけた動き方で「マッチングアプリを利用する」と答えた人が５２．４％と半数を超えました。 男女別にすると男性が４５．６％、女性が５９．６％と女性の割合が約６割にまで