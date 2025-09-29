チロルチョコ（東京都千代田区）が「チロルチョコ〈生もちチーズ〉」を10月6日から発売します。パッケージは《プレミアム感》のあるデザイン同商品は、チーズと生もちを組み合わせたチョコです。チェダーチーズとモッツァレラチーズのチーズパウダーを使用した、チェダーチーズ風味チョコとモッツァレラチーズ風味チョコに、生もちを組み合わせた一品。もちもち食感の生もちと、甘じょっぱい2種類のチーズ風味チョコが合わさる