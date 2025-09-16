オンラインカジノで常習的に賭博をした罪に問われたフジテレビ元社員の男。きょう開かれた初公判で、カジノに手を染めた理由を語りました。フジテレビの元社員でバラエティ制作部の企画担当部長を務めていた鈴木善貴被告（44）。今年5月までの10か月間に、オンラインカジノサイトであわせて145回、バカラ賭博などをした罪に問われています。きょうの初公判で起訴内容を認めた鈴木被告は、カジノを続けた理由について、こう語りまし