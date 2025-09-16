ハライチ岩井勇気（39）が15日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。相方を入れ替えられるコンビの兼任制を提案して、おぎやはぎの矢作兼（54）を希望した。音楽関係者の間では、パートごとにバンドの枠を超えて、音楽活動をすることが一般化されているが、漫才やコントでも相方を変えることで、芸域を広げられるのではないかとの改革案を提案した。岩井は組みたいと思う芸人について「この人だったら、