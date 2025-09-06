台湾で8月13日、台風11号による大雨と猛烈な風で、100人以上がけがをするなど被害が拡大した。桃園国際空港では着陸を試みた貨物機が強風にあおられ、翼が滑走路に接触し火花が散ったが、なんとか着陸して乗員にけがはなかった。大雨と猛烈な風で100人以上けが8月13日、台湾を台風11号が直撃した。カメラが捉えたのは、一面水浸しになった街だ。大雨と最大瞬間風速63.4mを記録した猛烈な風で、100人以上がけがをするなど、甚大な被