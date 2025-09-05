【ねんどろいど 宝鐘マリン OL衣装Ver.】 9月5日 出荷開始 価格：7,500円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ねんどろいど 宝鐘マリン OL衣装Ver.」を9月5日に出荷開始する。価格は7,500円。 本商品は、Vtuberグループ「ホロライブ」3期生の宝鐘マリンさんのOL服姿を、同社のデフォルメフィギュアシリーズ「ねんどろいど」として立体化したもの。