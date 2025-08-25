株式会社メルカリが8月25日、公式サイトを更新。フリマアプリ「メルカリ」および「メルカリShops」にて、胎児のエコー写真（超音波写真）の出品を禁止することを発表しました。9月1日以降は事務局確認のもと削除対象となるとしています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】メルカリでは、定期的に禁止出品物の見直しが行われており、今回の措置では胎児のエコー写真およびそれに類するものが「不適切な商品」に該