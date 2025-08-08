Samsungの未発表タブレット「Galaxy Tab S10 Lite」が各種認証を通過！写真は既存機種のS10 FE+Bluetoothの認証団体であるBluetooth SIGがSamsung Electronics（以下、Samsung）が展開する「Galaxy」ブランドにおける未発表なAndroidタブレット「SM-X400」および「SM-X406B」、「SM-X406N」が2025年6月27日（金）付で認証を通過していることを公開しています。認証番号（DN）はSM-X400が「Q366679」、SM-X406BとSM-X406Nが「Q36667