韓国出身のデザイナーが手掛けるファッションブランド「オロヒー（OHROHEE）」が、初のポップアップストアを8月16日から24日までビオトープ大阪に出店する。同ブランドはビオトープ東京、福岡、神戸でも順次展開する。 【画像をもっと見る】 同ブランドは、東京を拠点に2025年秋冬シーズンにデビュー。ブランド名は、韓国語で本質を意味する「O-ROT-EE」と、希（希う）を意味する「HEE」を組み合わせた造語で、現代ファッショ