Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤Ï½¡¶µ¤äÌÂ¿®¤ò¿®¤¸¤ë¿Í¤è¤ê¤â¹çÍýÅª¤Ç¡¢¾Úµò¤äÊ¬ÀÏÅª»×¹Í¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Í¥ëÂç³Ø¤Ç¿´Íý³Ø¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹»á¤Ï¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹»á¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤à½¡¶µ¿§¤¬Èæ³ÓÅªÇö¤¤8¥«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¿®¶Ä¤ò¹¥°ÕÅª¤Ê¤â¤Î¤È¸«¤Ê¤¹¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾åµ­¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤Ïµ¿¤ï¤·¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£Belief in b