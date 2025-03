冬の大三角の一角としてオリオン座に輝くベテルギウスは、巨大で寿命が短い星であり、もうすぐ超新星爆発を起こして一生を終えると考えられています。それが明日になるか1万年後になるかは不明ですが、もしすぐにベテルギウスが劇的な最期を迎えたら地球にはどのような影響が及ぶのかについて、非営利の天文学系ニュースウェブサイトのUniverse Todayが解説しました。What Will the Betelgeuse Supernova Be Like - And Will It Hu