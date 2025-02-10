森永乳業は2月10日、ケーキタイプのアイス「ビエネッタ」の販売を3月31日で終了すると発表しました。対象商品は、ビエネッタバニラ、ビエネッタティラミス、ビエネッタカップバニラのシリーズ全商品。販売終了の理由は、ライセンス契約の終了のため。【写真】「あこがれだった…」幾層にも重なったチョコとアイス同商品の販売終了が発表されると、ネット上にはショックの声が相次いでいます。「えええええ」「あこがれのアイス