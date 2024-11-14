警察官から「写真撮らせてください」とお願いされたことがあるという、コスプレイヤーの投稿がXで話題になっています。【写真】警察官から大人気だった衝撃クオリティーのコスプレ。男性は戦隊ヒーローやウルトラマン、ドラクエキャラなど様々なコスチュームを自作しています作中さながらの「警察官ライダー」に警察官興奮投稿したのは、コスプレが趣味だという徳島県在住の男性会社員「地獄卍固め」（@j_manjigatame）さん。9月下