MLBで史上初の「50本塁打、50盗塁」という記録を達成したロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手。そんな彼の偉業を記念した「50-50」達成ボールがオークションに出品されると、早くも億超えの価格に。そのオークションで入札者として名を連ねているReebok Japan社長の田中裕輔氏に話を聞いた。 今年２月に発売された、大谷翔平の結婚便乗スイーツ 「50-50」記念球落札にかけた社長の想い MLBで