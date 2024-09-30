ゲーム企業のValveが運営するゲーム販売プラットフォーム・Steamの利用規約が変更され、強制仲裁条項が削除されました。これにより、Steamを利用する上で紛争が生じた時は裁判で決着を付けることが可能となり、ユーザーがValveを訴えることもできるようになりました。Steam :: Steam News :: Steam利用規約の更新についてhttps://steamcommunity.com/games/593110/announcements/detail/4696781406111167992Steam Removes Forced A