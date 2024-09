近年は感染症のパンデミックやリモートワークの普及により、ZoomやMicrosoft Teamsなどを利用したビデオ会議が一般的になりましたが、ビデオ会議は「videoconference fatigue(ビデオ会議疲労/Zoom疲れ)」と呼ばれる現象も引き起こしています。シンガポール・南洋理工大学の研究チームが実施した新たな研究により、ZOOM疲れを解消するための簡単な方法が明らかになりました。Frontiers | Exploring the links between type and con