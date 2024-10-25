27日投開票の衆院選をめぐり、東京株式市場で「選挙は買い」という相場の経験則が崩れた。過去の衆院選では1969年から17回連続で、解散から投開票までの間に日経平均株価が上がっていた。だが、25日の日経平均は前日より229円37銭（0.60%）安い3万7913円92銭で終えた。解散前日と比べ、1023円62銭（2.62%）の下落となった。【図表】変動で借りている人にできること住宅ローンの見通し、専門家に聞くこの日は、衆院選で与党が