焼肉チェーン大手の牛角が、女性限定で食べ放題メニューを半額にするキャンペーンを打ち出し、「男性差別だ」と批判を浴びている。桜美林大学の西山守准教授は「女性の来店を促進することは飲食店の戦略的には有効だ。一方で、企業は時代の流れを読むことも求められる」という――。「女性半額」をうたう牛角のキャンペーン／牛角HPより■「女性のみ半額」は「男性差別」なのか焼肉チェーン大手の「牛角」が行っている女性限定の食