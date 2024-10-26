お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（31）が26日までに公式YouTubeチャンネルを更新。今年、総合司会を務めたフジテレビ「27時間テレビ」のギャラ事情について語る場面があった。今月の給料を振り返っていた粗品だったが「『27時間テレビ』の給料エグかったな!うれしかったな、金のためにはやってへんけどさ。でも金のためにやろかなぁって思うくらい」と笑顔を見せる。「テレビでそれ思ったの、人生で初めてやで。ということ