近頃よく見るインドカレー店は、だいたいネパール人が経営している？集英社新書から発売されている『カレー移民の謎 日本を制覇する「インネパ」』を著したフリーライターの室橋裕和さんが4月22日の『大竹まことゴールデンラジオ』に出演。本に書かれた内容について伺った。 大竹「日本ではインドカレー屋さんが多いですけど、こういう料理は向こうには無い？」 室橋「無いわけでは無