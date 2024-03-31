小林製薬（大阪市）の「紅麹（べにこうじ）」成分入りのサプリメントを摂取した人に健康被害が確認された問題で、厚生労働省と和歌山県は３１日、食品衛生法に基づき、紅麹原料の製造を引き継いだ同社子会社の「梅丹（めいたん）本舗」（和歌山県紀の川市）の和歌山工場に立ち入り検査をした。厚労省の立ち入り検査は３０日の小林製薬の大阪工場（大阪市）に続き２回目で、製造工程などを確認した。和歌山工場には午前９時半頃