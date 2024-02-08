【AFP＝時事】イタリア北部のアルプス山脈（Alps）で、ハイカーにとって「危険」と見なされた2歳半の雄のヒグマが駆除された。トレント（Trentino）自治県当局が明らかにした。動物愛護団体は非難の声を上げている。「M90」と呼ばれるこのヒグマは6日、森林当局によって駆除された。同県はM90について、「恐れ知らずで、都市部やその周辺に頻繁に出没するという点で、危険な動物だった」と説明した。M90は何度かハイカーを追い掛