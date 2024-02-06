ダウンタウン松本人志の週刊誌報道で名前が挙がった「クロスバー直撃」渡邊センスの?異変?をＭ―１グランプリ王者の先輩芸人が暴露した。「クロスバー直撃」は渡邊センスと前野悠介による２人組。渡邊は松本の一連の問題で、女性をアテンドしたと報じられている。世間的には無名だったが、今回期せずして渡邊の名前が拡散。親交あるお笑いコンビ「とろサーモン久保田かずのぶは、先月放送された渋谷クロスＦＭ「とろサーモ