絶縁した父が妻実家で脅迫「ただじゃおかないと伝えて」容疑の父逮捕別海町 絶縁状態にある実の息子（２７）に対し、息子の妻の実家で「夜一人で歩いていたらひどいこといことになるぞと息子に伝えて」などと言って脅したとして、脅迫の疑いで、中標津警察署は２日、同町の無職の男（６６）を逮捕しました。 男は容疑を大筋で認めています。 男は先月２９日午後８時半ごろから９時ごろにかけて、別海町内の息子の妻の実