「GTカー」の資質を追求したインテリアを採用日産は2023年8月8日、新型「スカイラインNISMO」を発表しました。「スカイラインGT」の集大成として、高められた走行性能や歴代モデルをオマージュしたエクステリアが特徴ですが、インテリアはどのような点が特別なのでしょうか。「NISMO」の赤アクセントを随所に採用スカイラインは1957年に登場した4ドアセダン・クーペで、スポーティなエンジンやハンドリングの高さを特徴とし