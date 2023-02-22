英女優エマ・トンプソン。アカデミー賞が原因で体調不良に見舞われていたことを明かした/Paul Harris/Archive Photos/Getty Imagesロンドン（ＣＮＮ）２回のアカデミー賞受賞経験を持つ英女優エマ・トンプソン（６３）が、アカデミー賞のせいで深刻な体調不良に見舞われていたと打ち明けた。トンプソンはネットフリックスの「マチルダ・ザ・ミュージカル」にトランチブル校長役で出演。ラジオ・タイムズ誌のインタビューの中で、有
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