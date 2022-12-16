国際サッカー連盟(FIFA)のジャンニ・インファンティーノ会長が16日、カタールW杯のメインメディアセンターで記者会見を行い、2026年の北中米W杯のグループリーグ方式を再検討することを明らかにした。出場国が48か国に拡大されることが決まっている中、1グループあたりのチーム数が大きな争点となっていた。インファンティーノ会長は記者会見で「今回のW杯では4チームのグループリーグが成功を収めたと言わなければならない」