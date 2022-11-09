お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（57）が、8日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。学生時代、憧れていた人を明かした。太田はコメディアン、司会者として活躍した三波伸介さん（享年52）が「大好きだったのよ」と告白。「その頃から、お笑いやりたいなって思ってて」と10代の頃からお笑いの世界に憧れていたとし「ただ、師匠とかそういうの縦の関係はダメだってその時から思ってて、でももし仮に自分