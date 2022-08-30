【モデルプレス＝2022/08/30】Sexy Zoneの中島健人が30日よる9時頃より、Johnny’s webの公式Twitter（＠Jweb_since2003）にて、ライブ配信「Welcome to “KenTeaTime”」を開催。嵐の二宮和也が主演を務める映画「ラーゲリより愛を込めて」（12月9日公開）の役作りについて明かした。【写真】中島健人、二宮和也の“後継”人生初丸刈り＆ふんどし姿 極寒の待ち時間も「ずっと裸」で監督から怒られる◆中島健人、Twitterに降臨John