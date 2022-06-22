日本テレビ本社＝東京都港区放送倫理・番組向上機構（BPO）放送人権委員会は22日までに、ペットサロンに預けられた犬がシャンプー後に死んだ問題を扱った日本テレビの情報番組「スッキリ」を審理すると決めた。ペットサロンの経営者が名誉を侵害されたと申し立てた。人権委によると、昨年1月に放送された番組は、犬の飼い主や従業員ら複数の関係者の証言を基に構成。「独自愛犬急死“押さえつけシャンプー”ペットサロン従業