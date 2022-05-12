◆ドラディション「ＴＨＥＮＥＶＥＲＧＩＶＥＵＰＴＯＵＲＰＨＡＳＥ―２」（１２日、後楽園ホール）プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾（６８）が主宰する「ドラディション」は１２日午後７時から後楽園ホールで藤波のデビュー５０周年記念大会「ＴＨＥＮＥＶＥＲＧＩＶＥＵＰＴＯＵＲＰＨＡＳＥ―２」を開催した。藤波は、先月２８日に新型コロナウイルス感染が判明。今月８日に保健所からの許可を受け