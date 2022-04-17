ＮＨＫ福岡局の野口葵衣アナウンサー（２７）が１６日、旅のパートナーを務める「ブラタモリ」（土曜後７・３０）に出演。ロケ中にくしゃみをこらえきれずタレント、タモリ（７６）を苦笑させた。２階建てバスに乗って江戸の大名屋敷をめぐっていた際、「ヘクション！」と爆音でくしゃみ。「すみません。花粉…」と平謝りしたが、タモリは「話、気にくわないの？」とジョークを飛ばした。「ごめんなさい。ずっと我慢していたんです