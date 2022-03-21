モスバーガー×星のカービィ「オリジナルプレート」(全2種)モスフードサービスが展開する「モスバーガー」は3月24日、人気キャラクター「星のカービィ」をデザインした「星のカービィ プレートセット」を発売する。数量限定で、なくなり次第販売終了。【関連記事】ローソン「星のカービィ」キャンペーン、ポストカード・ミニノートのプレゼントや食品＆グッズ販売など順次展開今回のコラボは、「モスバーガー」50周年と「星のカー