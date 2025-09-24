「料理男子」という言葉もあるように、最近は料理のできる男性の人気が高まってきているようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに、「男性がふるまうと女性から一目置かれる『得意料理』」をご紹介します。【１】生地のキメや焼き加減など、繊細な作業がモノを言う「お菓子・ケーキ」「ふわっとしたスポンジを作るのって、じつは女の子でも難しい」（１０代女性）と、男性らしからぬ丁寧な作業が