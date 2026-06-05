Haier、ローラン・ギャロス2026でクレーコート・オープンとファンクラブイベントを開催し、青少年テニスとファン参加を促進

パリ、2026年6月5日 /PRNewswire/ -- 17年連続世界第1位の大手家電ブランドであるHaierは6月2日、パリのスタッド・フランセにあるラ・フェザンドリーでHaierファンクラブイベントを開催しました。4年連続でローラン・ギャロスのオフィシャルパートナーを務めるHaierは、パリ近郊の12歳から15歳のトッププレイヤーを対象とした青少年テニストーナメントのHaierクレーコート・オープンも開催しました。

この地域の有望な若手選手たちが、プロ大会と同様の形式でクレーコート上で競い合いました。スリリングなシングルスでは、Victor de BureとVictoria Andrieuが勝利し、タイトルを獲得しました。

「Haierクレイコート・オープン」は、パリ近郊のトップジュニア選手たちに、クレーコートでの熱戦と、ローラン・ギャロス決勝戦の観戦チケットを提供する大会です。これは率直かつ意義深い賞であり、当社がすべてのスポーツパートナーシップにおいて掲げる基準を体現するものです」と、Haier Groupのバイスプレジデント兼最高ブランド責任者であるWang Meiyanは述べています。「ローラン・ギャロスとのパートナーシップを結んで4年、 Haierファンクラブは私たちが大会に参加するための重要な要素となっています。コンコルド広場では、同じ精神を街中のファンにお届けします。」



Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event



Haierクレーコートオープンは、ローラン・ギャロスとのパートナーシップにおけるHaierのアプローチを反映したファンズクラブ・プログラムの一環であり、ブランドの知名度を超え、地域社会に直接的で具体的な価値を生み出す経験を構築します。

ローラン・ギャロス2026の期間中、Haierは冷蔵庫、ワインクーラー、食器洗い機、ランドリーセンター、スマートキッチン家電など、スマート家電のフラッグシップシリーズを大会会場で展示しています。展示されている製品はHaierの最新プレミアムラインナップであり、来場者はその全ラインナップを実際に手に取ってご覧いただけます。このショーケースは、大会期間中、スタジアムとパリ市内で展開される幅広いブランド体験プログラムの一環として実施されます。

6月3日から、Haierはコンコルド広場でポップアップ・インスタレーションを開催し、世界各地のHaierファンのコミュニティを紹介する写真展を開催します。Paris Saint-GermainとLiverpool FCのオフィシャルパートナーであるHaierは、フットボールをテーマにしたインタラクティブなファン体験も実施し、テニスとフットボールのパートナーシップをパリの一カ所で結びつけています。

ブランドにとって、スポーツは消費者と真摯に関わり、ブランドの基本理念を実現するための強力な戦略的プラットフォームです。卓越性、忍耐力、人間の可能性といった普遍的な価値を活用することで、スポーツは、従来のマーケティングをはるかに超えた有意義な感情的なつながりを生み出し、ブランド体験を一段と高めます。



Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event



この哲学は、Haierの長期的なスポーツマーケティング戦略の中核をなしています。Haierは20年以上にわたり、バスケットボール、テニス、サッカー、バドミントン、クリケット、モータースポーツ、ホッケー、バレーボールなど、多様でマルチなスポーツ・エンゲージメント・エコシステムを体系的に構築してきました。主要イベントとの戦略的パートナーシップ、インパクトのあるブランド・アクティベーション、持続的なコミュニティ・イニシアチブを通じて、Haierはグローバルおよびローカル市場で消費者との深く確かな関係を培ってきました。

Haierは、ブランドを競争心と達成感という精神と結びつけることで、生活のあらゆる面で卓越性を追求する消費者の心に響く、先見性があり、パフォーマンスを重視するライフスタイルブランドとしての地位を確固たるものにしています。

Haierのスポーツをテーマにしたエキサイティングなイベントについては、https://www.haier.com/global/をご覧ください。

Haier Groupについて

1984年に設立されたHaier Groupは、「さらなる創造、さらなる可能性（More Creation, More Possibilities）」を掲げ、より良い暮らしとデジタルトランスフォーメーションのためのソリューションを提供する世界有数の企業です。同社は10カ所の研究開発センター、35カ所の産業パーク、173カ所の製造拠点を設け、2025年の世界売上高は598億米ドルに達しました。Haierは、Kantar BrandZの「世界で最も価値のあるグローバルブランドトップ100（Top 100 Most Valuable Global Brands）」に8年連続でランクインしています。さらに、Haierは Euromonitorの世界主要家電ブランドランキングで17年連続1位を獲得しています。Haierは8社の上場企業を擁し、子会社のHaier Smart HomeはFortune Global 500およびFortune World's Most Admired Companiesに選出されています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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