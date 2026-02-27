¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
NHK¤Î±ÇÁü¤ËË×Æþ¤¹¤ëÎò»ËVRÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¤Î¸«¤¿Ì´¡Á¸¸¤ÎË¿ÃÂçºä¾ë¡Á¡×¡¢3·î20Æü(¶â)¤è¤ê½ÂÃ«BEAM¤Ç³«ºÅ
2·î27Æü(¶â)¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï
NHK¤ÈNHK¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢NHK¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÈÖÁÈ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ÖÄ¶NHK ONE¥Õ¥§¥¹¢¨¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢VRÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¤Î¸«¤¿Ì´¡Á¸¸¤ÎË¿ÃÂçºä¾ë¡Á¡×¤ò½ÂÃ«BEAM4³¬ BEAM¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢NHK¡¢NHK¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢NTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö¡¢VIVERSE¡ÊHTC¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤ò¸µ¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊË×ÆþVR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡ËÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ê¥¢¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä´ØÏ¢Å¸¼¨¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://nhk-vr-samurais-dream.jp/
¢¨ ¡ÖÄ¶NHK ONE¥Õ¥§¥¹¡×2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡NHK¥Û¡¼¥ë
ÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÈÖÁÈ´ØÏ¢Å¸¼¨¤Ê¤É¡Êhttps://www.nhk.or.jp/event/cho-nhkfes/¡Ë
NHK¤ÈNHK¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤äÎò»ËÈÖÁÈ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢½é¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀï¹ñºÇÂç¤ÎÀï¤¤¡¢Âçºä¤Î¿Ø¤òÉñÂæ¤ËÀï¹ñ»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤ÎÌ´¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëVRÂÎ¸³·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£VR¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤Ä¤±¤ë¤È400Ç¯Á°¤Ë¾Ã¤¨¤¿¸¸¤Î¾ë¡¢Ë¿ÃÂçºä¾ë¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢°µÅÝÅª¤ÊË×ÆþVRÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÎò»ËÇØ·Ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÊÂçºä¾ë¤Î²½¿È¡ËÌò¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖSPY¡ßFAMILY¡Ê¥è¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¡Ë¡×¤ä¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ê¸ÕÄ³¤·¤Î¤ÖÌò¡Ë¡×¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢À¼Í¥¤ÎÁá¸«º»¿¥¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤è¤êÎ×¾ì´¶¤ÈË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëVRÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡§Âçºä¾ë¤Î²½¿ÈÌò¡¡Áá¸«º»¿¥¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£ ±é¤¸¤¿´¶ÁÛ
Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÆü¡¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡¢Âçºä¾ë¤Î²½¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Â¿·¤Ê¤¬¤é¤â½ÅÍ×¤Ê¤ªÌòÌÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìò¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿Ä¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Î½÷À¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢ÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤Î¸ì¤ê¸ý¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»Ë¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ VR¤òÂÎ¸³¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»ä¤â¼ýÏ¿Á°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËVR¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÁü¤Î²¿ÇÜ¤â¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¢¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡Ä¡ª¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤È¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÀìÌç²È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
´Æ½¤¡¡²Ï¹ç¡¡ÆØ¡Ê¤«¤ï¤¤¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë¡ÚÎò»Ëºî²È¡Û
Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ì¤Á¾Í¤Îµð¾ë¡Ý¡ÝÂçºä¾ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¾ë¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤ÎÂçºä¾ë¤Ï¡¢Ë¿Ã¤Î¾ë¤òËä¤áÎ©¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ÆÁÀîËëÉÜ¤Î¾ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£½¨µÈ»þÂå¤Î·úÊª¤ÏÂçºä¤Î¿Ø¤Ç¾Æ¤±Íî¤Á¡¢Åö»þ¤ÎÀÐ³À¤âÃÏÃæ¿¼¤¯»Ñ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê¸¸¤Î½¨µÈ¤Îµï¾ë¤¬VR¤ÇÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·²¼¿Í¤Î¾ë¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Áñ¸·¤Ê¶Ë³Ú¶¶¤«¤é¾ëÆâ¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¶ËºÌ¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¸æÅÂ¤äÅ·¼é¤Ø¤È³§¤µ¤ó¤ò¤¤¤¶¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ½¨µÈ¤â¡¢Àë¶µ»Õ¤äÂçÌ¾¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢µÒ¿Í¤ò¤ß¤º¤«¤éÅ·¼é¤Ë°ÆÆâ¤·¡¢ºÇ¾å³¬¤«¤éÂçºäÊ¿Ìî¤òÄ¯¤á¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
400Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÁÉ¤Ã¤¿¤½¤ÎÀä·Ê¤ò¡¢ ¤¼¤Ò¤È¤â³§¤µ¤ó¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÅÄ¡¡²ÅÇî¡Ê¤»¤ó¤À¡¦¤è¤·¤Ò¤í¡Ë¡¡¡Ú¾ë³Ô¹Í¸Å³Ø¼Ô¡¿Ì¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³Ø ¹âÅù¶µ°é±¡ ¶µ¼ø¡¦ÆàÎÉÂç³Ø ÆÃÊÌ¶µ¼ø¡Û¡¡
NHK¤ÎºÇ¿·VRµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¸¤ÎË¿ÃÂçºä¾ë¤¬400Ç¯¤Î·îÆü¤ò±Û¤¨¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤Î²ÚÎï¤Ê¾ë¤ÎÍÍ»Ò¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹Í¸Å³Ø¡¦Îò»Ë¸¦µæ¤ÈITµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿Ë¿ÃÂçºä¾ëVR¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÎò»Ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¤ª¾ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ëÎò»Ë¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¿ÃÂçºä¾ë¤ò¼Â´¶¤¹¤ëVR¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ÆÀ¤³¦¤Î¿Í¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤¢¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£»°¹ñÌµÁÐ¡áÀ¤³¦°ì¤Î¾ë¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤¿Ë¿ÃÂçºä¾ë¤ËË×Æþ¤¹¤ëVR¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãNHKÀ©ºîÅý³ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¹ñ¸«¡¡ÂÀÏº¡Ê¤¯¤Ë¤ß¡¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¶ÉÂè£±À©ºî¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¿·ÎÎ°è¡ËÉôÄ¹¡Û
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢NHK¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤äÎò»ËÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ËÄÂç¤ÊCG¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ØÈ¯Å¸¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£NHK¤Ë¤Ï¾ë³Ô¤ä¹çÀï¤ÎCG¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¿Ø¾®²°¤ÇÉð¶ñ¤ò¼êÆþ¤ì¤¹¤ëÂ·Ú¤ÎÆ°¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀºåÌ¤Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤Þ¤Ç¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ñ»º¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ÎVRÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤Ï¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ÎÆ®µ»¾ì¤ä¡¢Æ¸ÏÃ¡ÖÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡×¤ÎÊª¸ì¤ËË×Æþ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤âÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò½ÂÃ«¤«¤éÀï¹ñ»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥È¥ê¥Ã¥×¤·¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÎò»Ë¤ÎÉñÂæ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄÃæ¡¡ÎÃÂÀ¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¶ÉÂè£±À©ºî¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¿·ÎÎ°è¡Ë¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û
¶õÃæ¤òÉâÍ·¤·¸«²¼¤í¤¹¸¸¤Î¾ë¡¢½¨µÈ¤¬¤¤¤¶¤Ê¤¦¶Ë¾å¤ÎÀä·Ê¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì½±¤¤Íè¤ëÌÔ½Ã¡¢´ãÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÇ÷¿¿¤Î¹çÀï- »ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÈÍ©¸¼¡¢Êª¸ì¤ÈÂÎ¸³¡¢Îò»Ë¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥²¡¼¥à¡¢VR¶È³¦¤«¤é¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¿¤Á¤¬ÃÎ·Ã¤Èµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é½ô¹ñ¤«¤é½¸¤¤¤·Éð¾¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÂç¹çÀï¡£¤½¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î±ç·³¡¢Áá¸«º»¿¥¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÆÀ¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÌ´¡É¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¡¦¼çºÅ¡§NHK¡¢NHK¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¡¦¹ñºÝ¶¦Æ±À©ºî¡§NHK/NHK¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó/NTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö/ VIVERSE(HTC¥°¥ë¡¼¥×)
¡¦²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å9»þ (ºÇ½ªÆþ´Û¡§¸á¸å8»þ30Ê¬) ¢¨»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦²ñ¾ì¡§½ÂÃ«BEAM4³¬¡¡BEAM¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§£Ê£Ò¡¢ÅìµÞÅì²£Àþ/ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ/È¾Â¢ÌçÀþ/ÉûÅÔ¿´Àþ/µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡Ö½ÂÃ«±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
¡¦½êÍ×»þ´Ö¡§¤ª¤è¤½40Ê¬´Ö¡ÊVRÂÎ¸³¡§¤ª¤è¤½25Ê¬´Ö¡ÜÀâÌÀ¡¦ÁõÃåÅù15Ê¬´Ö¡Ë
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡¡¢¨ »öÁ°Í½ÌóÀ©¡¦Æü»þ»ØÄê
https://digitalpr.jp/table_img/3130/129232/129232_web_1.png
¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.asoview.com/channel/tickets/8yGmfHwn4Z/
¡ã¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¤Î¸«¤¿Ì´¡Á¸¸¤ÎË¿ÃÂçºä¾ë¡Á¡×¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ä
¡¡¡Âçºä¾ë¤ò¸«²¼¤í¤¹Àä·Ê
Ë¿Ã½¨µÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¤«¤ì¡¢¡ÖÅ·²¼¿Í¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçºä¾ë¡£VR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¤½¤ÎÁÔÂç¤Ê»Ñ¤ËÇ÷¤ë¡£
¢¡¡Ì¾¾¤¿¤Á¤ÎÊÑ¤ï¤ê³õ(¤«¤Ö¤È)¤ä¹ÃÑÉ(¤«¤Ã¤Á¤å¤¦)¤ò°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë
½¨µÈ¤Î¡Ø°ì¤ÎÃ«ÇÏéÂ³õ(¤¤¤Á¤Î¤¿¤Ë¤Ð¤ê¤ó¤Î¤«¤Ö¤È)¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÌ¾¾Ã£¤ÎÊÑ¤ï¤ê³õ¤ä¹ÃÑÉ¤ò£³DCG¤ÇÅ¸¼¨¡£
£¡¡È÷Á°Åç¤ÎË¤·â
1614Ç¯¡½ÂçºäÅß¤Î¿Ø¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¡£ÆÁÀîÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿ÂçË¤¤ÏÂçºä¾ë¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤»¤è¡£
¡ãÁá¸«º»¿¥¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£10 Âå¤Îº¢¤«¤éÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£SPY¡ßFAMILY¡Ê¥è¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¡Ë¡¢µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ê¸ÕÄ³¤·¤Î¤ÖÌò¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢NHK ¤Ç¤Ï¡¢ËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿!Æþ´Ö¤¯¤ó¡Ê¥¢¥¶¥¼¥ë¡¦¥¢¥á¥êÌò¡Ë¤ä¡¢NHK ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ä¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢ÃÏµå¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
NHK VR ¹Êó»öÌ³¶É
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ nhk-vr@points-global.com
NHK¤ÈNHK¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢NHK¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÈÖÁÈ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ÖÄ¶NHK ONE¥Õ¥§¥¹¢¨¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢VRÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¤Î¸«¤¿Ì´¡Á¸¸¤ÎË¿ÃÂçºä¾ë¡Á¡×¤ò½ÂÃ«BEAM4³¬ BEAM¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢NHK¡¢NHK¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢NTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö¡¢VIVERSE¡ÊHTC¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤ò¸µ¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊË×ÆþVR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡ËÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ê¥¢¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä´ØÏ¢Å¸¼¨¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¡ÖÄ¶NHK ONE¥Õ¥§¥¹¡×2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡NHK¥Û¡¼¥ë
ÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÈÖÁÈ´ØÏ¢Å¸¼¨¤Ê¤É¡Êhttps://www.nhk.or.jp/event/cho-nhkfes/¡Ë
NHK¤ÈNHK¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤äÎò»ËÈÖÁÈ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢½é¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀï¹ñºÇÂç¤ÎÀï¤¤¡¢Âçºä¤Î¿Ø¤òÉñÂæ¤ËÀï¹ñ»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤ÎÌ´¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëVRÂÎ¸³·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£VR¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤Ä¤±¤ë¤È400Ç¯Á°¤Ë¾Ã¤¨¤¿¸¸¤Î¾ë¡¢Ë¿ÃÂçºä¾ë¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢°µÅÝÅª¤ÊË×ÆþVRÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÎò»ËÇØ·Ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÊÂçºä¾ë¤Î²½¿È¡ËÌò¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖSPY¡ßFAMILY¡Ê¥è¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¡Ë¡×¤ä¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ê¸ÕÄ³¤·¤Î¤ÖÌò¡Ë¡×¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢À¼Í¥¤ÎÁá¸«º»¿¥¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤è¤êÎ×¾ì´¶¤ÈË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëVRÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡§Âçºä¾ë¤Î²½¿ÈÌò¡¡Áá¸«º»¿¥¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£ ±é¤¸¤¿´¶ÁÛ
Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÆü¡¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡¢Âçºä¾ë¤Î²½¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Â¿·¤Ê¤¬¤é¤â½ÅÍ×¤Ê¤ªÌòÌÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìò¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿Ä¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Î½÷À¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢ÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤Î¸ì¤ê¸ý¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»Ë¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ VR¤òÂÎ¸³¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»ä¤â¼ýÏ¿Á°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËVR¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÁü¤Î²¿ÇÜ¤â¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¢¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡Ä¡ª¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤È¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÀìÌç²È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
´Æ½¤¡¡²Ï¹ç¡¡ÆØ¡Ê¤«¤ï¤¤¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë¡ÚÎò»Ëºî²È¡Û
Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ì¤Á¾Í¤Îµð¾ë¡Ý¡ÝÂçºä¾ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¾ë¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤ÎÂçºä¾ë¤Ï¡¢Ë¿Ã¤Î¾ë¤òËä¤áÎ©¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ÆÁÀîËëÉÜ¤Î¾ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£½¨µÈ»þÂå¤Î·úÊª¤ÏÂçºä¤Î¿Ø¤Ç¾Æ¤±Íî¤Á¡¢Åö»þ¤ÎÀÐ³À¤âÃÏÃæ¿¼¤¯»Ñ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê¸¸¤Î½¨µÈ¤Îµï¾ë¤¬VR¤ÇÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·²¼¿Í¤Î¾ë¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Áñ¸·¤Ê¶Ë³Ú¶¶¤«¤é¾ëÆâ¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¶ËºÌ¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¸æÅÂ¤äÅ·¼é¤Ø¤È³§¤µ¤ó¤ò¤¤¤¶¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ½¨µÈ¤â¡¢Àë¶µ»Õ¤äÂçÌ¾¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢µÒ¿Í¤ò¤ß¤º¤«¤éÅ·¼é¤Ë°ÆÆâ¤·¡¢ºÇ¾å³¬¤«¤éÂçºäÊ¿Ìî¤òÄ¯¤á¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
400Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÁÉ¤Ã¤¿¤½¤ÎÀä·Ê¤ò¡¢ ¤¼¤Ò¤È¤â³§¤µ¤ó¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÅÄ¡¡²ÅÇî¡Ê¤»¤ó¤À¡¦¤è¤·¤Ò¤í¡Ë¡¡¡Ú¾ë³Ô¹Í¸Å³Ø¼Ô¡¿Ì¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³Ø ¹âÅù¶µ°é±¡ ¶µ¼ø¡¦ÆàÎÉÂç³Ø ÆÃÊÌ¶µ¼ø¡Û¡¡
NHK¤ÎºÇ¿·VRµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¸¤ÎË¿ÃÂçºä¾ë¤¬400Ç¯¤Î·îÆü¤ò±Û¤¨¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤Î²ÚÎï¤Ê¾ë¤ÎÍÍ»Ò¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹Í¸Å³Ø¡¦Îò»Ë¸¦µæ¤ÈITµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿Ë¿ÃÂçºä¾ëVR¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÎò»Ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¤ª¾ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ëÎò»Ë¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¿ÃÂçºä¾ë¤ò¼Â´¶¤¹¤ëVR¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ÆÀ¤³¦¤Î¿Í¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤¢¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£»°¹ñÌµÁÐ¡áÀ¤³¦°ì¤Î¾ë¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤¿Ë¿ÃÂçºä¾ë¤ËË×Æþ¤¹¤ëVR¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãNHKÀ©ºîÅý³ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¹ñ¸«¡¡ÂÀÏº¡Ê¤¯¤Ë¤ß¡¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¶ÉÂè£±À©ºî¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¿·ÎÎ°è¡ËÉôÄ¹¡Û
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢NHK¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤äÎò»ËÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ËÄÂç¤ÊCG¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ØÈ¯Å¸¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£NHK¤Ë¤Ï¾ë³Ô¤ä¹çÀï¤ÎCG¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¿Ø¾®²°¤ÇÉð¶ñ¤ò¼êÆþ¤ì¤¹¤ëÂ·Ú¤ÎÆ°¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀºåÌ¤Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤Þ¤Ç¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ñ»º¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ÎVRÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤Ï¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ÎÆ®µ»¾ì¤ä¡¢Æ¸ÏÃ¡ÖÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡×¤ÎÊª¸ì¤ËË×Æþ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤âÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò½ÂÃ«¤«¤éÀï¹ñ»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥È¥ê¥Ã¥×¤·¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÎò»Ë¤ÎÉñÂæ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄÃæ¡¡ÎÃÂÀ¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¶ÉÂè£±À©ºî¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¿·ÎÎ°è¡Ë¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û
¶õÃæ¤òÉâÍ·¤·¸«²¼¤í¤¹¸¸¤Î¾ë¡¢½¨µÈ¤¬¤¤¤¶¤Ê¤¦¶Ë¾å¤ÎÀä·Ê¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì½±¤¤Íè¤ëÌÔ½Ã¡¢´ãÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÇ÷¿¿¤Î¹çÀï- »ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÈÍ©¸¼¡¢Êª¸ì¤ÈÂÎ¸³¡¢Îò»Ë¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥²¡¼¥à¡¢VR¶È³¦¤«¤é¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¿¤Á¤¬ÃÎ·Ã¤Èµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é½ô¹ñ¤«¤é½¸¤¤¤·Éð¾¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÂç¹çÀï¡£¤½¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î±ç·³¡¢Áá¸«º»¿¥¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÆÀ¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÌ´¡É¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¡¦¼çºÅ¡§NHK¡¢NHK¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¡¦¹ñºÝ¶¦Æ±À©ºî¡§NHK/NHK¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó/NTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö/ VIVERSE(HTC¥°¥ë¡¼¥×)
¡¦²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å9»þ (ºÇ½ªÆþ´Û¡§¸á¸å8»þ30Ê¬) ¢¨»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦²ñ¾ì¡§½ÂÃ«BEAM4³¬¡¡BEAM¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§£Ê£Ò¡¢ÅìµÞÅì²£Àþ/ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ/È¾Â¢ÌçÀþ/ÉûÅÔ¿´Àþ/µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡Ö½ÂÃ«±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
¡¦½êÍ×»þ´Ö¡§¤ª¤è¤½40Ê¬´Ö¡ÊVRÂÎ¸³¡§¤ª¤è¤½25Ê¬´Ö¡ÜÀâÌÀ¡¦ÁõÃåÅù15Ê¬´Ö¡Ë
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡¡¢¨ »öÁ°Í½ÌóÀ©¡¦Æü»þ»ØÄê
https://digitalpr.jp/table_img/3130/129232/129232_web_1.png
¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.asoview.com/channel/tickets/8yGmfHwn4Z/
¡ã¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¤Î¸«¤¿Ì´¡Á¸¸¤ÎË¿ÃÂçºä¾ë¡Á¡×¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ä
¡¡¡Âçºä¾ë¤ò¸«²¼¤í¤¹Àä·Ê
Ë¿Ã½¨µÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¤«¤ì¡¢¡ÖÅ·²¼¿Í¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçºä¾ë¡£VR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¤½¤ÎÁÔÂç¤Ê»Ñ¤ËÇ÷¤ë¡£
¢¡¡Ì¾¾¤¿¤Á¤ÎÊÑ¤ï¤ê³õ(¤«¤Ö¤È)¤ä¹ÃÑÉ(¤«¤Ã¤Á¤å¤¦)¤ò°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë
½¨µÈ¤Î¡Ø°ì¤ÎÃ«ÇÏéÂ³õ(¤¤¤Á¤Î¤¿¤Ë¤Ð¤ê¤ó¤Î¤«¤Ö¤È)¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÌ¾¾Ã£¤ÎÊÑ¤ï¤ê³õ¤ä¹ÃÑÉ¤ò£³DCG¤ÇÅ¸¼¨¡£
£¡¡È÷Á°Åç¤ÎË¤·â
1614Ç¯¡½ÂçºäÅß¤Î¿Ø¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¡£ÆÁÀîÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿ÂçË¤¤ÏÂçºä¾ë¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤»¤è¡£
¡ãÁá¸«º»¿¥¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£10 Âå¤Îº¢¤«¤éÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£SPY¡ßFAMILY¡Ê¥è¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¡Ë¡¢µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ê¸ÕÄ³¤·¤Î¤ÖÌò¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢NHK ¤Ç¤Ï¡¢ËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿!Æþ´Ö¤¯¤ó¡Ê¥¢¥¶¥¼¥ë¡¦¥¢¥á¥êÌò¡Ë¤ä¡¢NHK ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ä¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢ÃÏµå¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
NHK VR ¹Êó»öÌ³¶É
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ nhk-vr@points-global.com