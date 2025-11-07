変圧器用脱湿ブリーザーの世界市場2025年、グローバル市場規模（従来型脱湿ブリーザー、自動再生型脱湿ブリーザー）・分析レポートを発表
2025年11月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「変圧器用脱湿ブリーザーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、変圧器用脱湿ブリーザーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の変圧器用脱湿ブリーザー市場概要
本レポートによると、世界の変圧器用脱湿ブリーザー市場は2024年に3億8,000万米ドル規模であり、2031年までに4億7,900万米ドルへ拡大すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）は3.4％です。本調査では、米国の関税制度および国際的な政策変化が競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と技術的背景
変圧器用脱湿ブリーザーは、電力変圧器内部の絶縁油に湿気が侵入するのを防ぐための装置です。変圧器は冷却および絶縁のために絶縁油を使用しますが、湿気が混入すると油の特性が劣化し、絶縁性能が低下して機器に損傷を与えるおそれがあります。乾燥ブリーザーには一般的にシリカゲルなどの乾燥剤が使用され、外気がブリーザーを通過する際に水分を吸収し、乾燥した空気のみを変圧器内部に取り込みます。これにより絶縁油の品質を維持し、機器寿命を延ばすことができます。乾燥剤は湿気を吸収すると色が変化し、交換や再生の時期を知らせる仕組みとなっています。
________________________________________
調査方法と分析内容
本レポートは、定量的および定性的手法を用いて、メーカー別、地域別、用途別、製品タイプ別に市場を多角的に評価しています。市場の需給動向、競争構造、主要プレーヤーのシェア推定に加え、変化をもたらす要因を包括的に分析しています。特に、2025年時点における主要企業の市場シェアおよび製品ポートフォリオを比較することで、業界の競争環境を明確にしています。
________________________________________
市場の主な特徴
本市場の特徴として、2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移を地域別・製品別・用途別に予測しています。これにより、各セグメントの成長率や収益性の見通しを明確化し、企業の戦略策定を支援します。また、2020～2025年における主要企業の収益および出荷量を通じて、業界のリーダーシップ構造も明示しています。
________________________________________
レポートの目的
本調査の主な目的は次の通りです。
1. 世界および主要国の市場機会の総規模を明らかにすること。
2. 変圧器用脱湿ブリーザー市場の成長ポテンシャルを評価すること。
3. 各製品および用途市場の将来の成長を予測すること。
4. 市場競争を左右する主要要因を分析すること。
________________________________________
主要企業分析
本レポートで取り上げられる主要企業には、Qualitrol、Maschinenfabrik Reinhausen、Hitachi Energy、Prolec、GE Vernova、Albert Maier、HAMP、COMEM Group、Anmei Electric Equipment、Yachen Electricなどが含まれます。これらの企業は価格、販売量、収益、利益率、製品構成、地域展開、技術開発状況などの観点から分析されています。各社の強みと市場における競争優位性を把握することが可能です。
