厚みのある高音の咆哮へゾクゾクアウディRS3 コンペティション・リミテッドで、ドイツ・フランクフルトの西へ位置するワインディングへ。399psの最高出力は、5600rpmから7000rpmという広い領域で生成される。変速の度に繰り出される、豪快な加速へ陶酔できる。【画像】399psで迎える50周年RS3 コンペ・リミテッド初代と2代目競合ホットハッチも全135枚7000rpm以上での音響は、相当に刺激的。回転上昇とともに、乗り手の興