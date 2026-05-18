ホース社の3.0L V6エンジン採用ロータスが今年後半に投入する改良型『エミーラ』は、ルノーおよびジーリー（吉利汽車）傘下のパワートレイン企業、ホース社が開発した3.0L V6ターボエンジンのハイブリッド版を搭載する予定だ。【画像】英国の名門ブランドが誇る軽量スポーツカー【ロータス・エミーラを詳しく見る】全33枚ロータスは従来の電動化戦略を刷新し、内燃機関搭載スポーツカーを再び主役に据える。その先陣を切るのは、