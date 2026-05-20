歴史的価値を守る『クラシケ』が節目を迎えるマセラティの歴史的車両の保存と価値向上を目的とする公式プログラム『マセラティ・クラシケ』は、1957年製の『マセラティ200S』（シャシーナンバー*2406*/Tipo 52）に、車両のオリジナル性を証明する真正性証明書を発行した。【画像】101台目のクラシケ認定車、マセラティ200Sと100台目のマセラティ3500GTコンバーチブル・ヴィニャーレ全13枚専門委員会が技術仕様や歴史資料、アーカ