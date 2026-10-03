【キリンカップサッカー2026】日本代表 0－0（PK5－4）エクアドル代表（10月1日／横浜国際総合競技場）

【映像】彩艶の絶品フィード→瀬古が抜け出す

日本代表のGK鈴木彩艶（アストン・ヴィラ）が見せた“絶品フィード”が大きな話題となっている。

日本代表は10月1日、キリンカップサッカー2026でエクアドル代表と対戦。90分間を0－0で終え、PK戦を5－4で制して勝利した。この試合で今シリーズ初のスタメン出場を飾り、PKストップを含めて安定したセービングで無失点勝利に貢献した鈴木は、持ち前の正確なキックで攻撃面でも傑出した働きを見せた。

その中のひとつが、17分のワンシーンだ。自陣ペナルティーエリア内でMF佐野海舟（マインツ）と縦のパス交換をした鈴木は、少し持ち上がって右足を一振り。約60mの美しいボールが右サイドを駆け上がっていたDF瀬古歩夢（ル・アーヴル）へ通り、一気に局面をひっくり返してみせた。

森保監督も「選択肢の一つに」

まるで一流の司令塔のような高精度パスにはネット上も騒然。SNSやコメント欄では「ザイオンのロングフィードから瀬古さんの流れが良いなー」「相手のマンツーマンの逆を突く瀬古を高い位置に走らせたザイオンのフィードすっげーですよ」「ザイオンからの瀬古よかったな」「ザイオンのキック笑ってしまうすごすぎて」「ザイオンのやってる事はレジスタ？クーマン的ロングフィード役？」「グローブをはめたピルロ」「鈴木彩艶って、手の使えるピルロみたいですね」「なんつー綺麗なキックを蹴るんや」など、絶賛と驚きの声が殺到した。

鈴木が後半から出場した9月28日のベネズエラ戦とこのエクアドル戦を見る限り、日本代表は鈴木の卓越したキックを攻撃オプションとして明確に取り入れ始めている。

実際、試合後に森保一監督も「彩艶はアストン・ビラで、一気に相手ゴールに向かってチャンスを作れるボールを蹴っている。我々も攻撃パターンの一つとして、彩艶からの組み立てだけでなく、一気に背後というところも、トレーニングの中で選択肢の一つとしてプレーモデルを作ってきている」と明言。そして、「選手たちが状況に合わせて、上手く彩艶の良さを引き出しながら攻撃のチャンスに繋げてくれるシーンが、今日もいくつか見られたと思う」と満足げに頷いた。

今シリーズ最終戦となる10月5日のニュージーランド戦（キリンカップ決勝）でも、鈴木の攻守にわたる貢献に期待だ。

（ABEMA／サッカー日本代表）

