記事ポイント 2026年10月19日(月)～11月1日(日)開催 2026年10月19日(月)～11月1日(日)開催 渋谷 のMEDIA DEPARTMENT TOKYOで入場無料1階で先行販売グッズ、来場者特典も

サンリオが「世界クロミ化計画」の一環として、期間限定イベント「KUROMI’S MYSTERIOUS DEPARTMENT STORE」を渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOにて2026年10月19日(月)～11月1日(日)に開催します。

ハロウィーンの渋谷に、クロミの夢を詰め込んだ“サプライズ”だらけのデパートが出現します。

KUROMI’S MYSTERIOUS DEPARTMENT STORE

イベント 名：「KUROMI’S MYSTERIOUS DEPARTMENT STORE」期間：2026年10月19日(月)～11月1日(日)営業時間：11:00～20:00(最終入場19:30)。10月19日(月)のみ14:00～20:00(最終入場19:30)会場：MEDIA DEPARTMENT TOKYO(東京都 渋谷 区宇田川町19-3)入場料：無料詳細URL：https://kuromihalloween.sanrio.co.jp/事前申込：不要開場前の待機：オープン前にお並びいただくことはできません整理券：混雑状況に応じて配布する場合があります入場受付：混雑状況によっては、終了時間前に入場受付を終了する場合がありますご案内：当日は会場スタッフの案内に従ってご参加ください注意：予告なく、中止または内容変更となる場合があります掲載画像：画像はイメージですグッズ画像：画像は全てイメージですグッズの仕様・価格：商品の仕様やデザイン、価格などが変更になる場合がありますグッズの価格表記：価格は全て税込みグッズの詳細：ラインナップおよび購入に関する詳細は、10月12日に公開予定物販エリアの入場：物販エリアのみの入場はできません物販エリアの利用： イベント を体験した方のみ利用可購入：お会計はお一人様1回限り。一部商品に1会計あたりの購入点数制限を設ける場合があります数量：数に限りがあります。品切れの際はあらかじめご了承ください。今後の販売：今後別途販売を行う場合があります

クロミの夢を詰め込んだ“サプライズ”だらけのデパートを舞台に、館内を巡りながらクロミの世界観を楽しめる期間限定の没入型イベントです。

ダークファンタジーを感じさせる空間には、予想外の“サプライズ”が潜んでいます。

3階建ての建物全体を使い、クロミの世界観が広がるデパートとして展開します。

ハロウィーンシーズンの渋谷でクロミのメッセージに触れ、「なりたい自分」に近づくきっかけとなる体験が用意されています。

クロミからのメッセージです。

「ここは『なりたい自分』になれる特別な場所…」

「アタイがお気に入りのファッションアイテムやコスメたちが並んでたり、ちょーびっくりしちゃうようなサプライズもたくさん準備したんだ！」

「何が仕掛けられてるかは見てのお楽しみさ★」

「ほら、 アンタもなりたい自分になっちゃおうよ！」

ポイントは、1階のクロミが出迎えるインフォメーションカウンターからスタートし、秘密の通路を抜けてフロアを上がっていく流れです。

鏡をのぞいたり、ディスプレイに近づいたりすると仕掛けが動き出すなど、館内のあちこちに、思わずどきっとする“サプライズ”が潜んでいます。

2階には、コスメショップやブティックをイメージしたフォトスポットが登場します。

「MYSTERY MIRRORS」など、鏡をのぞくと突然クロミが現れたり、ディスプレイが動き出したりと、思わずどきっとする出来事が次々と起こります。

ある時間になると窓の外に巨大なクロミが出現し、館内をのぞき込む演出も登場します。

3階の最上階には、「クロミ以外立ち入り禁止！？」の秘密基地が登場します。

クロミだけが入ることを許された謎の空間で、何が起こるのかは来場してからのお楽しみです。

さまざまな仕掛けを体験しながら館内を巡った最後には、クロミから来場者へ向けたメッセージが待っています。

来場者特典や、サンリオ公式アプリ「Omoide Badge」と連動した企画も実施します。

アンケートに回答した方には、オリジナルステッカー(ドレスルックバージョン)を用意します。

会場やアプリに掲出された3つの問題に回答し、本イベント限定のデジタルバッジを獲得した方には、オリジナルステッカー(おばけルックバージョン)を用意します。

オリジナルデザインのグッズが先行販売されます。

館内を巡った後は、1階の「KUROMI’S MYSTERIOUS DEPARTMENT STORE POP-UP STORE」で買い物を楽しめます。

1階のショップエリアでは、本イベント先行販売のマスコットをはじめとしたグッズを販売します。

ポップアップストアでは、マスコット、キャンディ風アクリルチャーム、Multi Ring+(スマホ用マルチリング)、Tシャツなどを先行販売します。

以下は販売商品の一部です。

体験の詳しい内容は、会場で確かめることができます。

「＃世界クロミ化計画」とは、「あんたもなりたい自分になっちゃおうよ！」というクロミのメッセージを伝えていくことで、クロミに共感しクロミと共になりたい自分になっちゃう仲間「KUROMIES」を増やしていくプロジェクトです。

「#世界クロミ化計画」の進捗や、クロミの日常は各サイト・SNSにて発信しています。

1階｜KUROMI’S INFORMATION COUNTER

クロミが出迎えるインフォメーションカウンターからスタートします。

館内マップを受け取って、デパートの中へ進みます。

KUROMI’S SECRET PASSAGE(通路)

クロミのシルエットが浮かぶ秘密の通路を抜けて、デパートの中へと進みます。

2階｜KUROMI’S MYSTERIOUS COSMETICS SHOP

コスメショップでは、とっても長いつけまつげ「SUPER LONG LONG LASHES」や、ずきんのカラー剤「HOOD COLOR MAGIC」など、クロミが考えたコスメアイテムを展示します。

2階｜KUROMI’S MYSTERIOUS BOUTIQUE

ブティックには、突然笑いだすギミックが仕掛けられたバッグなど、不思議なアイテムが並びます。

スティック付きバルーン

数量：来場者特典、オリジナルステッカーは数量限定デザイン：お選びいただけません

来場者には、イベントオリジナルデザインの館内マップとスティック付きバルーンをプレゼントします。

マスコット

価格：2,860円(税込)

キャンディ風アクリルチャーム(パープル・ブルー)

価格：770円(税込)

Multi Ring+

種類：スマホ用マルチリング価格：1,628円(税込)

Tシャツ デパート(ブラック)

価格：4,950円(税込)

オリジナルショッパー

対象：税込4,400円以上ご購入の方配布方法：先着順枚数：1会計につき1枚までレシート：合算・分割はできません。あらかじめご了承ください。

購入者特典として、税込4,400円以上ご購入の方には、商品をオリジナルショッパーに入れてお渡しします。

オリジナルプリ

税込4,400円以上ご購入の方には、抽選で会場内のプリントシール機で撮影できる撮影券をプレゼントします。

クロミ プロフィール

お誕生日：10月31日趣味：日記をつけること最近：恋愛小説にはまっている好きな色：黒好きな食べ物：らっきょう

自称マイメロディのライバルです。

黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイントです。

どのような体験が待っているかは、会場でお確かめください。

「#世界クロミ化計画」は、「あんたもなりたい自分になっちゃおうよ！」というクロミのメッセージを伝え、仲間「KUROMIES」を増やしていくプロジェクトです。

進捗やクロミの日常は、公式サイト、アーティスト KUROMIスペシャルサイト、X、YouTube、TikTokで発信されています。

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

A. 2026年10月19日(月)～11月1日(日)です。

Q. 入場料はかかりますか？

A. 入場料は無料です。

事前のお申し込みは不要ですが、オープン前にお並びいただくことはできません。

混雑状況に応じて整理券を配布する場合があります。

Q. 営業時間は？

A. 11:00～20:00(最終入場19:30)です。

10月19日(月)のみ14:00～20:00(最終入場19:30)となります。

Q. グッズだけ買うことはできますか？

A. 物販エリアのみの入場はできません。

イベントを体験した方のみ利用できます。

Q. 会場はどこですか？

A. 渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYO(東京都渋谷区宇田川町19-3)です。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

オリジナルプリ (C) FURYU CORPORATION

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