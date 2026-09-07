「信じられない。誰もがこんな形でデビューしたいはずだ」エバートン新DFが超劇的ゴラッソ！最終日に加入→マンU戦ラストプレーで…
９月６日に開催されたプレミアリーグ第３節で、エバートンはマンチェスター・ユナイテッドとホームで対戦。粘り強く２－２で引き分け、リーグ開幕３戦で１勝２分とした。
同点弾を挙げたのは、終了間際の90＋６分だった。
必死に反撃を続けるなか、ペナルティエリア手前でセカンドボールに反応したエインスリー・メイトランド＝ナイルズが、右足を一閃。ラストプレーで「ここしかない」というような左隅に突き刺し、鮮やかにゴールネットを揺らした。
ホームサポーター総立ち。超劇的なゴラッソでヒル・ディキンソン・スタジアムはお祭り騒ぎとなった。
移籍市場最終日の９月１日に、リヨンから加入した29歳のイングランド代表DFは、77分から出場して新天地デビュー。そしていきなり超特大のインパクトを放ったなか、クラブ公式サイトによれば、熱っぽくこう語った。
「信じられない気分だ。誰もがこんな形でデビューしたいと思っているだろうし、幸いにも僕はそれができた。ペナルティエリアの端でボールが足元に転がってきたので、思い切り蹴り込んだら、ゴール上隅に決まった。本当に嬉しい！」
2025年１月からデイビッド・モイーズ監督が率いるエバートンは昨季、一時チャンピオンズリーグ出場圏まで勝点３差に迫りながら、最後の７試合で大きく失速（３分４敗）。２年連続の13位に終わった。頼もしい新戦力と共に歩む今季は、順位をぐっと上げ、欧州カップ戦の出場権を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃！観客総立ち！エバートン新DF、ラストプレーで鳥肌が立つスーパーゴール
同点弾を挙げたのは、終了間際の90＋６分だった。
必死に反撃を続けるなか、ペナルティエリア手前でセカンドボールに反応したエインスリー・メイトランド＝ナイルズが、右足を一閃。ラストプレーで「ここしかない」というような左隅に突き刺し、鮮やかにゴールネットを揺らした。
移籍市場最終日の９月１日に、リヨンから加入した29歳のイングランド代表DFは、77分から出場して新天地デビュー。そしていきなり超特大のインパクトを放ったなか、クラブ公式サイトによれば、熱っぽくこう語った。
「信じられない気分だ。誰もがこんな形でデビューしたいと思っているだろうし、幸いにも僕はそれができた。ペナルティエリアの端でボールが足元に転がってきたので、思い切り蹴り込んだら、ゴール上隅に決まった。本当に嬉しい！」
2025年１月からデイビッド・モイーズ監督が率いるエバートンは昨季、一時チャンピオンズリーグ出場圏まで勝点３差に迫りながら、最後の７試合で大きく失速（３分４敗）。２年連続の13位に終わった。頼もしい新戦力と共に歩む今季は、順位をぐっと上げ、欧州カップ戦の出場権を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃！観客総立ち！エバートン新DF、ラストプレーで鳥肌が立つスーパーゴール