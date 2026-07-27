鳥居みゆき、離婚の“きっかけ”となったメールの内容を明かす「しんどいよ、結婚は…」
ピン芸人の鳥居みゆき（45）が、26日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深1：25）に出演。離婚のきっかけとなったメールの内容について語った。
【写真】「いつ見ても綺麗」喫煙中の最新ショットを披露した鳥居みゆき
ゲストに鳥居と、お笑い芸人のカーネーション・吉田結衣、吉住が登場。占い師の大串ノリコ氏が、3人の手相を占った。恋愛・結婚運について、吉田の結婚線が「すごく下降している」「結婚すると運気が落ちちゃう」と診断。「バツイチの方を選ぶと、離婚の厄を落とすことができる」「意外と晩婚」などとアドバイスすると、吉田は「その感じが自分でも思っていました」と納得していた。
すると鳥居が「しんどいよ、結婚は…」とぽつり。2人が「めっちゃ現実的」「重い言葉」などと反応すると、鳥居は離婚したきっかけについて「私はでも…誤爆で別れた」と説明。夫婦での生活についてメールで「もう離婚かも、こんな話がうまくいかないなら」とマネージャーに送ったつもりが、「間違えて旦那に送っちゃってて」と振り返り。「それで『わかった』って…」ときっかけを打ち明けた。
【写真】「いつ見ても綺麗」喫煙中の最新ショットを披露した鳥居みゆき
ゲストに鳥居と、お笑い芸人のカーネーション・吉田結衣、吉住が登場。占い師の大串ノリコ氏が、3人の手相を占った。恋愛・結婚運について、吉田の結婚線が「すごく下降している」「結婚すると運気が落ちちゃう」と診断。「バツイチの方を選ぶと、離婚の厄を落とすことができる」「意外と晩婚」などとアドバイスすると、吉田は「その感じが自分でも思っていました」と納得していた。
すると鳥居が「しんどいよ、結婚は…」とぽつり。2人が「めっちゃ現実的」「重い言葉」などと反応すると、鳥居は離婚したきっかけについて「私はでも…誤爆で別れた」と説明。夫婦での生活についてメールで「もう離婚かも、こんな話がうまくいかないなら」とマネージャーに送ったつもりが、「間違えて旦那に送っちゃってて」と振り返り。「それで『わかった』って…」ときっかけを打ち明けた。