6月に開幕し、史上最多の104試合が行われた「FIFAワールドカップ2026」は強豪・スペインの優勝で大盛況のうちに幕を閉じた。本田圭佑氏や内田篤人氏などの名立たる代表経験者による中継や解説に注目が集まったが、ひと際注目を集めたのは、選手ではなくいちファンとして中継に出演し、並々ならぬサッカー愛を爆発させた元・日向坂46で俳優の影山優佳さんだ。現地レポーターとして大会の盛り上がりを目の当たりにした影山さんに、今年のW杯の総括を伺った。（一部敬称略、前後編の前編）

【撮り下ろし】発売予定のエッセイからビジュ爆発のアザーカット初公開

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今大会は「日本代表のフェーズの変化を感じた」

北米3か国で開催された今大会では、影山さんは「DAZN」の現地レポーターとして、メキシコ・モンテレイ、アメリカ・ダラスで観戦した。

「現地で一番強く感じたことは、サッカーがこんなにも人を熱狂させるスポーツなのかということです。チケット価格も高騰する中、スタジアムには日本のファンも多数かけつけていました。特にアルゼンチンなどのファンの方々を見ていると、彼らが全身全霊で応援する姿が印象的でした。スタジアムの中だけではなく、街角やカフェ、ホテルでも自然とサッカーの話題が生まれていて、その熱量を肌で感じられました」（影山さん、以下同）

日本代表はベスト32で敗退したものの、豊富な知識量から日本代表の「勝利の女神」と称される影山さんにとっては、「日本代表のフェーズの変化を感じる大会だった」と振り返る。

「世界の中での日本代表の見られ方が変わったように感じています。以前までは粘り強く守ってチャンスを待つ印象が強かったですが、今大会では自分からボールを動かし、前線から連動してボールを奪いに行く時間も長くなりました。攻守の切り替えや距離感などの細かな部分の戦術面のデザイン性が「日本らしさ」のある形でアップデートされていました。

ベスト32という結果は悔しかったですが、その分、ブラジル戦では日本に必要なものが明確になったと思います」

「個人的MVPが冨安＆谷口」の理由

影山さんにとっての日本代表のMVPを聞くと、DFの冨安健洋選手と谷口彰悟選手の名前を挙げた。

「冨安選手は対人守備の強さはもちろんですが、ビルドアップやラインコントロールなど、チーム全体を安定させる存在感はやはり特別でした。谷口選手は冷静な判断力とリーダーシップで最終ラインを支え続けていて、代表常連になってからもご自身のスキルをアップデートするメンタリティが素晴らしいと思いました」

（後編につづく）

＊影山優佳さん初のエッセイ集『影まで愛して』（マガジンハウス）は全国の書店で7月30日に発売予定！ 次ページからはアザーカットを特別掲載しておりますので、ぜひお楽しみください。

【プロフィール】影山優佳（かげやま・ゆうか）／2001 年 5 月 8 日生まれ、東京都出身。2016 年 5 月に「けやき坂 46（現・日向坂46）オーディション」に合格しデビュー。バラエティ番組でも活躍し、MENSA 会員になったことでも話題に。2022年のW杯カタール大会では、コメントや予想で注目を集めた。2023 年 7 月に同グループを卒業後、現在はドラマや舞台など俳優業を中心に幅広く活躍。今年のW杯北中米大会でも動画配信サービス「DAZN」の現地レポーターを務めた。

撮影／神藤剛