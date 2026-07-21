Àî¸ý½ÕÆà¡¢ÈÄÁÒÞæ¤È·ëº§ÊóÆ»¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ ¡È¸òºÝ´ü´Ö¡É¡Ä¡È20Âå¤Î5Ç¯´Ö¡É ¸òºÝ¤·¤¿¡Ö¸µ¥«¥ì³ÊÆ®²È¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶
¡¡½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤È¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÈÄÁÒÞæ¡Ê¤³¤¦¡Ë¤¬¸òºÝ¤·¡¢·ëº§¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Àî¸ý¤Ï¡¢¡È¸µ¥«¥ì¡É ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¸òºÝ´ü´Ö¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢7·î18ÆüÇÛ¿®¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Öµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥Á¡¼¥à¡Ø¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡Ù¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÈÄÁÒ¤µ¤ó¤È¸½ÃÏ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢19Æü¤Î¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ï¡¢2¿Í¤¬2025Ç¯¤«¤éÌó1Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î²ÈÂ²¤ä»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÊó¹ð¤âºÑ¤Þ¤»¡¢·ëº§¤ÎÆü¼è¤ê¤âÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¸½ºß31ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤È¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î¸òºÝ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô30Á°¸å¤ÎÃË½÷¡¢1Ç¯¸òºÝ¤¹¤ê¤ã½½Ê¬¤À¤í¡Õ
¡ÔÌðÃÏÍµ²ð¤È¤ÏÄ¹¤¤¸òºÝ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤Î¸å¤ÎÈÄÁÒÞæ¤È¤Î¸òºÝ1Ç¯¤Ç·ëº§¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¡Õ
¡Ô¸µÈà¤Ï5Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È·ëº§¤·¤¿¿Í¤Ï1Ç¯¤Ê¤Î¤«¤¡¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢1Ç¯¤È¤µ¤ì¤ë¸òºÝ´ü´Ö¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¡¢ËÜ»ï¡ÖSmart FLASH¡×¤Ï¡¢Àî¸ý¤¬¡ÖRIZIN¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÌðÃÏÍ´²ð¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£2¿Í¤Î¸òºÝ¤Ï2018Ç¯¤´¤í¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Àî¸ý¤¬ÃÏ¸µ¡¦Ä¹ºê¸©¸ÞÅçÎóÅç¤ÇÌðÃÏ¤È¿Æ¤·¤²¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿ÆÌ©¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÎ¤µ¢¤ê¡É ¤ÎºÝ¡¢Àî¸ý¤Ï¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÅç¤Î°û¿©Å¹¤Ë¡¢ÌðÃÏ¤¯¤ó¤È°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë½ÉÇñÀè¤Ï½ÕÆà¤Á¤ã¤ó¤Î¼Â²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä¤â2¿Í¤È²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌðÃÏ¤¯¤ó¤ÏÏÃ¤·¤¿´¶¤¸¤â¤è¤¯¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤ÏÅö»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ÕÆà¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ø¥«¥ì¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÀî¸ý²È¤È¿Æ¤·¤¤ÅçÌ±¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¡¢Àî¸ý¤ÈÌðÃÏ¤¬ÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Ìó5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎø¤Ï¿ÍÃÎ¤ì¤º½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌðÃÏ¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë2018Ç¯Åö»þ¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï23ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£20Âå¤Îµ®½Å¤Ê5Ç¯´Ö¤òÈà¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¡¢¾Íè¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇË¶ÉÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê ¡È¸¥¿È´ü´Ö¡É ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÌðÃÏ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤À¼¤âSNS¤Ç¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢º£²ó¤ÎÈÄÁÒ¤µ¤ó¤È¤Ï¸òºÝ1Ç¯¤Ç·ëº§¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬ÌðÃÏ¤µ¤ó¤Î¤È¤¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤ÈÈÄÁÒ¤µ¤ó¤Î ¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Àî¸ý¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2020Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ò¸«¤»¤ëÀî¸ý¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤ÏÊ¹¤±¤ë¤«¡£