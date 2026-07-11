我孫子市出身の中村敬斗が市役所を訪問した

我孫子市は7月10日、同市出身で北中米ワールドカップ（W杯）に出場した日本代表MF中村敬斗が市役所を訪問したと公式SNSで発表した。

スーツ姿で笑顔を見せる中村の姿に、地元住民やファンから「地元の誇りです」などと大きな反響を呼んでいる。

中村は同大会に出場したあと、故郷である我孫子市へ凱旋。市役所訪問時には母校の生徒から花束を贈呈され、地元からの熱い出迎えを受けた。投稿された写真では、スーツに身を包んだ中村が市のマスコット人形と花束を抱え、満面の笑みを浮かべる様子が収められている。

歓烈な歓迎を受けた中村は「我孫子からの応援ありがとうございました。皆さんの声援が大きな力となりました」と挨拶し、生まれ育った地元への深い感謝の思いを言葉にした。

この凱旋訪問に対し、SNS上では「イケメン凱旋注意報」「爽やかすぎて眩しい」「我孫子のスター」「花束とブルーバックが良く似合う」「素敵なスマイル」「スカイブルーが似合いすぎてる。爽やかの最高峰」「地元の誇りです」といった歓喜と称賛のコメントが相次いで寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）